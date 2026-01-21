Ставропольский бизнес лидирует в СКФО по страховкам от дронов

Компании Ставропольского края возглавили Северо-Кавказский федеральный округ по числу тендеров на страхование от падения беспилотников в 2025 году. Предприятия региона провели 81% всех таких торгов в СКФО, значительно опередив конкурентов, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки «ТендерПро». Республика Северная Осетия-Алания заняла второе место с 10,7%, а Кабардино-Балкарская Республика получила 6,1% тендеров.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Число корпоративных закупок полисов от БПЛА в Ставрополье выросло на 39,7% по сравнению с 2024 годом. Нефтегазовые компании и другие промышленные предприятия чаще всего инициируют эти торги, защищая активы от реальных угроз. Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева отметила, что спрос резко ускорился в последние три месяца 2025 года: октябрь-декабрь захватил 46% всех тендеров года.

Эта тенденция отражает общероссийский бум страхования от дронов. Рынок физлиц в этой нише достиг 25-40 млрд рублей, по оценкам экспертов из «Согаз», «РЕСО-Гарантии», «Росгосстраха» и других. Запросы исчисляются сотнями тысяч в приграничных зонах, где падения БПЛА стали обыденностью. В ЮФО компании обеспечили 58% всех торгов по таким полисам в 2025 году.

Рост связан с объективной реальностью: атаки дронов участились, особенно в Ставропольском крае. Хроника 2025 года фиксирует инциденты в Невинномысске и Буденновске, что подтолкнуло власти к расширению систем защиты с марта. На Дону подали 631 заявку с января по октябрь — на 32,8% больше, чем годом ранее, с долей 15,5% по России. В Краснодарском крае число превысило 700, прибавив 28%. Ставрополье показало четверть роста, достигнув 129 заявок к октябрю.

Бизнес реагирует быстро: полисы включают в имущественное страхование или оформляют отдельно, с суммами до миллионов рублей. Однако выплаты зависят от квалификации инцидента — терроризм или диверсия аннулируют стандартное покрытие по ст. 205 и 281 УК РФ. В 2024 году лидировали ЦФО, но в 2025-м южане взяли 37,6% рынка. Спрос на страховки от дронов растет второй год, и Ставрополье задает тон в СКФО.

Станислав Маслаков