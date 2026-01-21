РЕН ТВ: в администрации Сергиева Посада проходят обыски

В администрацию подмосковного Сергиева Посада пришли с обысками, сообщил источник РЕН ТВ. Комментировать ситуацию в администрации отказались.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, обыски проходят у первого зампреда Сергиево-Посадского городского округа Сергея Тостановского. Сначала правоохранительные органы пришли к нему домой, затем — в рабочий кабинет. Господина Тостановского, по данным SHOT, подозревают в крупной взятке и коррупции.

В 2013 году, пишет SHOT, против Сергея Тостановского возбуждали дело из-за нанесения вреда охранной зоне Радонежа. По его вине были нарушены исторический ландшафт и концепция территории памятника.

Согласно информации на сайте администрации, Сергей Тостановский курирует вопросы экономической политики, промышленности, сельского хозяйства, науки, социально-трудовых отношений, осуществления финансовой, бюджетной и налоговой политики городского округа.