Acqua di Parma привлекает амбассадоров

Итальянский косметический бренд Acqua di Parma назвал имена звезд, которые будут представлять новую рекламную компанию в рамках празднования 110-летнего юбилея марки. Ими стали известный актер, продюсер Майкл Фассбендер и итальянская актриса Сабрина Импаччиаторе, которая прославилась благодаря участию во втором сезоне сериала «Белый лотос». Стоит заметить, что это первый случай, когда компания привлекает звезд в качестве своих амбассадоров — обычно ароматы Acqua di Parma рекламируют сами себя. Новая кампания посвящена новой интерпретации классического аромата Colonia, с которого началась история марки в 1916 году. Colonia Il Profumo Millesimato авторства парфюмера Алексиса Дадье выйдет лимитированным тиражом в упаковке, украшенной золотой юбилейной медалью.

