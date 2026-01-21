Фасады 60 домов обновят в Красноярске к 400-летию города

Фасады 60 домов начали готовить к капитальному ремонту, приуроченному к 400-летию Красноярска. Подрядчики должны приступить к работам в начале марта, сообщили в правительстве Красноярского края.

В план вошли дома, расположенные в исторической части города и вдоль крупных магистральных улиц, по которым проходят гостевые маршруты. Адреса домов определила специальная комиссия.

Как ранее сообщали региональные власти, в рамках подготовки к 400-летию Красноярска планируется привести в порядок внешний вид 180 домов. Большую часть из них отремонтируют за счет регионального фонда капремонта. Работы должны быть завершены в 2028 году.

Как писал «Ъ-Сибирь», в рамках подготовки к 400-летию Красноярска правительство края утвердило госпрограмму «Развитие культуры» с 2026-го по 2028 год с объемом финансирования 42,6 млрд руб.

Михаил Кичанов