У вдовы участника СВО украли 4 млн рублей под предлогом выдачи медали

В Хабаровске арестован подозреваемый в хищении 4,35 млн руб. у вдовы участника военной операции на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, злоумышленники позвонили женщине под предлогом выдачи медали мужа и перевода денег. Ее убедили назвать код из СМС-сообщения.

Через некоторое время вдове позвонили якобы сотрудники банков и правоохранительных органов. Женщину убедили, что от ее имени будут «спонсировать недружественные страны». Под предлогом декларирования денежных средств мошенники вынудили ее передать все сбережения курьеру.

Подозреваемый — 18-летний житель Ростовской области, студент заочного отделения вуза. Его задержали в аэропорту за несколько минут до окончания посадки на рейс в Москву. В МВД уточнили, что он был курьером телефонных мошенников и выполнял задания в разных городах страны. В следствии заявили, что принимают меры по задержанию его соучастников. Их число и другие детали уголовного дела не приводятся.

В декабре 2025 года в Калининградской области трех человек обвинили в хищении денег у участников СВО. Они похитили у мужчин более 1 млн руб., также возбуждено дело о мошенничестве.