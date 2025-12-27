В Калининградской области трех человек обвинили в хищении денег у участников СВО

Следователи в Калининградской области пресекли деятельность мошенников, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Следствие ходатайствовало перед судом об аресте двух участников схемы. Третий — находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, злоумышленники предложили двум мужчинам помочь со сбором документов для заключения контрактов и убедили их выдать доверенности на право распоряжения и пользования имуществом. В том числе обвиняемые получили доступ к выплатам участникам СВО. Затем они похитили у мужчин деньги со счетов, сумма превысила 1 млн руб. Расследование продолжается.