Минстрой Башкирии предлагает разрешить обеспечение квартир солнечной генерацией

Министерство строительства и архитектуры Башкирии предлагает разрешить поставку электричества в квартиры от солнечных электростанций, смонтированных на фасады многоквартирных домов. В ведомстве рассчитывают, что с соответствующей инициативой об изменениях в федеральный закон «Об энергетике» в Госдуму обратится Курултай Башкирии.

Сейчас в России разрешено размещать солнечные электростанции на фасадах домов только для питания мест общего пользования, но не квартир. Как сообщил исполняющий обязанности главы минстроя Артем Ковшов, выступивший на экспертном совете по строительству в региональном парламенте, единственным таким жилым домом в Уфе является «Умный дом "Гелиос"» на улице Гали Ибрагимова. Там солнечные панели мощностью 150 кВт покрывают 30% летнего энергопотребления.

По мнению чиновника, изменения в закон позволят снизить плату за электричество, уменьшить нагрузку на городские электрические сети, увеличить экологичность и технологичность строительства.

