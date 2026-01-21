Продуктовый набор на Ставрополье подорожал на 3,7% за год

Специалисты Северо-Кавказстата подвели итоги декабря 2025 года и зафиксировали рост стоимости минимального продуктового набора в Ставропольском крае до 7474,41 руб. на человека в месяц. Эта сумма превышает ноябрьский показатель на 1,42% (на 105 руб.) и годовой уровень декабря 2024 года на 3,7%. По России средняя цена набора составила 7347,16 рубля, в СКФО — 7036,25 руб., в ЮФО — 7060,21 руб., что подчеркивает более высокие цены в крае.

Эксперты связывают динамику с сезонными колебаниями и ростом издержек производителей. В 2025 году цены на плодоовощную продукцию в Ставрополье выросли почти на 3,8% за месяц в ноябре из-за переноса затрат на упаковку, логистику и корма для скота. Куриные яйца подорожали на 1,1% ежемесячно из-за удорожания ветпрепаратов и зарплат, а молочно-мясная группа страдает от климатических рисков — засухи и заморозков, типичных для аграрного региона. Туристический сезон на Кавминводах усиливает спрос, толкая цены вверх.

Набор включает 33 позиции — мясо, рыбу, молоко, хлеб, крупы, овощи — для расчета прожиточного минимума на одного человека. Подсчет ориентируется на минимальные показатели и не отражает в полной мере реальные потребности людей и ситуацию на рынке. Годовая инфляция в крае в ноябре достигла 6,7%, выше общероссийских 6,64%, с акцентом на продовольствие. Регион отгружает на 10% больше промышленной продукции, но аграрные факторы доминируют в ценах на еду.

Станислав Маслаков