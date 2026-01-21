Для аэропорта Нижнекамска сняли ограничения. Информация об этом поступила в официальное приложение МЧС России в 10:43.

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на посадку и вылет самолетов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на посадку и вылет самолетов

«Внимание! Для международного аэропорта города Нижнекамск отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели в 08:51 на фоне угрозы атаки БПЛА в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в 10:07 сняли ограничения для аэропорта Казани.

Анна Кайдалова