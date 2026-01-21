Для международного аэропорта Казани сняли ограничения. Информация об этом поступила в официальное приложение МЧС России в 10:07.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани сняли ограничения на посадку и вылет самолетов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани сняли ограничения на посадку и вылет самолетов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Внимание! Для международного аэропорта города Казань отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели в 08:55 на фоне угрозы атаки БПЛА в Татарстане.

Анна Кайдалова