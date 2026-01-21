Минцифры допустило коммерческий запуск сетей 5G в России в 2026 году

Первые коммерческие сети пятого поколения мобильной связи (5G) должны появиться в России в этом году. Об этом сообщил представитель Минцифры «Ведомостям».

По словам собеседника издания, министерство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для развития 5G до 4400—4990 МГц.

Ранее был утвержден диапазон 4800—4990 МГц. Летом 2025 года Минцифры планировало провести аукцион на распределение двух лотов частот в полосе 4800—4990 МГц, но в октябре торги были отменены. Окончательных решений по срокам и условиям проведения аукциона пока нет.

Российские мобильные операторы и эксперты неоднократно заявляли, что предложенный государством диапазон может использоваться как дополнительный. Приоритетными считаются частоты 3400–3800 МГц, основные для 5G во всем мире. Среди недостатков согласованного интервала компании отмечали отсутствие клиентского оборудования и малую дальность действия базовых станций.

Гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин в интервью «Ъ» рассказывал, что сети пятого поколения на отечественном серийном оборудовании должны запустить в 2028—2029 годах. До этого 5G может быть запущена на иностранном оборудовании.

Подробнее — в интервью Сергея Анохина «Ъ».