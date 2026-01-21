Роботы с трудом включаются в работу

Автоматизация производства приведет к росту зарплат, а не сокращению персонала. Доходы квалифицированных рабочих в обрабатывающих отраслях могут вырасти на 11,5%, пишет Forbes со ссылкой на доклад Института экономической политики им. Гайдара. Но для индексации окладов вдвое выше уровня инфляции нужно больше промышленных роботов. Почему бизнес не готов к масштабной роботизации? И только ли в деньгах проблема? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Роботы могут восполнить дефицит кадров. Ими могут заменить не только не найденных на рынке труда слесарей, например, но и бухгалтеров. Увольнять при этом никого не будут, уверяют опрошенные “Ъ FM” собственники компаний. Они обещают даже повысить зарплату тем, кто умеет работать с новым поколением машин. Вместе с тем уровень безработицы в России остается на историческом минимуме — 2,1%. Только обрабатывающей промышленности не хватает 2 млн рабочих рук. Этот сектор по итогам 2025-го вошел в рейтинг с критическим дефицитом персонала. Спасение, казалось бы, в автоматизации. Но проблемы не только с кадрами, но и количеством роботов. Сейчас в России на 10 тыс. сотрудников приходится от 30 до 40 машин. При этом среднемировой показатель — 162. К 2030 году президент Владимир Путин поручил довести этот уровень до 145 роботов. На нацпроект «Средства производства и автоматизации» выделят 100 млрд руб. Деньги пойдут госкорпорациям. В рамках проекта должны появиться темные цеха, которые в народе уже прозвали безлюдными. А вот бизнесу придется отложить такие планы, уверен основатель и глава ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«Без государственной поддержки это нерешаемый вопрос. Нужно, чтобы у нас не было вопросов с приобретением этого оборудования.

Даже Китай на сегодняшний день разделяет подсанкционную продукцию и ту, что можно продавать. Я могу приехать в КНР с целью купить робота. Мне станут предлагать всякие окольные пути доставки. Он сам по себе не дешевый, так еще нужно будет добавить к его стоимости как минимум 60-70%. И это становится экономически нецелесообразным. Такую технику можно использовать везде. Но для этого в нее нужно вложиться. У госкорпораций появилась такая возможность, потому что там денег много. А любой бизнес вынужден считать, брать в банках кредиты под 25% желающих будет очень мало».

Предприниматели в целом поддерживает роботизацию. Но при высокой налоговой нагрузке и падении доходов бизнес сейчас рассматривает проекты с окупаемостью максимум год-два, а автоматизация производства — это долгая история. И это не устраивает акционеров, подчеркнул генеральный директор завод «Элкат» Максим Третьяков: «Для меня роботизация означает сокращение фонда оплаты труда. В моем случае это предполагает покупку более современной производственной линии. Американская — 10 млн руб., китайская подешевле — 8 млн руб. Чтобы вы понимали, у меня фонд оплаты труда — где-то 10 млн руб. в месяц. То есть это кратно больше. Приобрести-то я ее могу, но у меня будут проблема с окупаемостью проекта. Рынок моего продукта достаточно конкурентный, мощности заполнены не полностью. Технико-экономическое обоснование будет не очень привлекательным для владельцев. Доход от 8 млн руб. на депозите выглядит куда привлекательнее».

Вопрос не только в деньгах и логистике, но еще и в обслуживании импортного оборудования, пояснил гендиректор галантерейной фабрики Rels Иван Петраков: «Ввозят абсолютно все подсанкционную технику: в собранном, разобранном виде, частями. Главная проблема — это отсутствие официальной гарантии на территории Российской Федерации. Приходится либо отправлять оборудование в дружественную в страну, откуда оно было официально ввезено и на него есть сертификаты, либо за свой счет полностью покупать все детали. То есть автоматизация на данный момент замедляется. При этом поставки идут отовсюду.

Импорт из Европы стал дороже, поэтому идет огромный перевес: 8 из 10 станков — это КНР. За 5-6 млн руб. вы могли приобрести итальянское оборудование, теперь за 10-12 млн руб. приходится покупать китайское».

При таком раскладе восстание машин, видимо, откладывается. Так что россиянам пока рано беспокоиться, что их скоро заменят роботы. Вместе с тем, согласно прогнозу аналитиков, кадровый дефицит в промышленности в 2026 году только усилится. Нехватка рабочей силы якобы охватит 95% предприятий производственного сектора.

Аэлита Курмукова