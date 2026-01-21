В Давосе заметили готовность Европы задобрить Трампа Гренландией

Европейские политики и чиновники, участвующие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, обеспокоены агрессивной политикой США и постоянно меняющимися требованиями президента Дональда Трампа. Некоторые участники не исключают, что в Европе могут согласиться отдать американцам Гренландию, чтобы попытаться смягчить Вашингтон, сообщает Bloomberg.

Один высокопоставленный европейский чиновник, чье имя не приводится, рассказал агентству о своих опасениях и опасениях коллег. По словам собеседника Bloomberg, многие сходятся во мнении, что послевоенный порядок закончился и что сейчас своими притязаниями на Гренландию президент США меняет мировую политику. Источник агентства выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться отдать остров «в очередной попытке угодить Белому дому».

Bloomberg сообщает, что участники прошедшей в начале недели встречи министров финансов европейских стран «были потрясены утратой поддержки и дружбы со стороны Америки и тем, как быстро все переросло во враждебность». Несколько министров признались, что не знают, как реагировать на постоянно меняющийся поток угроз и нелогичных требований США. «Это печально и совершенно абсурдно, что американский президент шантажирует всех», — заявила в Брюсселе министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.