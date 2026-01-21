Диана Шнайдер пробилась в третий круг Australian Open

22-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга россиянка обыграла австралийку Талию Гибсон, занимающую 119-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: Aaron Favila / AP Диана Шнайдер

Фото: Aaron Favila / AP

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:3. За выход в четвертый круг Australian Open Диана Шнайдер поборется с 12-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Теннисистки сыграют друг с другом впервые в карьере, встреча пройдет 23 января.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнование, общий призовой фонд которого составляет $74,89 млн, завершится 1 февраля. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова