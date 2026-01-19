Погрузка на КрасЖД в 2025 году снизилась на 2,2%

По итогам 2025 года объем погрузки на КрасЖД составил 78,6 млн т. В сравнении с 2024 годом показатель уменьшился на 2,2%, сообщает пресс-служба компании.

Наибольшая динамика зафиксирована в погрузке угля — 57,3 млн т (+1%), железной и марганцевой руды — 1,7 млн т (+2,1%), зерна — 1 млн т (+6%). Снижение показателей отмечается в погрузке нефти и нефтепродуктов — 5,4 млн т (-14,4%), цветной руды и серного сырья — 5 млн т (-3,2%), промышленного сырья и формовочных материалов — 838,5 тыс. т (-17,9%).

Кроме того, отправка лесных грузов уменьшилась на 23,8%, до 773,7 тыс. т, цемента — на 30%, до 484,3 тыс. т, лома черных металлов — на 32,9%, до 245,7 тыс. т.

В 2025 году на погрузку оказывал влияние ряд внешних факторов. Погрузка цемента сократилась на 30% из-за снижения деловой активности в строительном секторе на фоне высокой ключевой ставки. Падение экспортных цен на пиломатериалы в Китае привело к снижению объемов погрузки лесных грузов на 23,8%. Сокращение на 18% перевозок промышленного сырья, используемого в черной металлургии, стало следствием санкционного давления.

Александра Стрелкова