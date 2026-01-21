Автомобили Porsche ограничивают в движении

Автомобили Porsche в России снова блокируются. Машины не заводятся и даже внезапно глохнут на ходу, сообщают профильные Telegram-каналы. Впервые о массовой проблеме премиального немецкого бренда заговорили еще в начале декабря 2025-го. Как рассказывал “Ъ FM”, сбой наблюдался на всех моделях Porsche, которые сошли с конвейера после 2013 года. На них установлена заводская спутниковая сигнализация Vehicle Tracking System, которая и блокирует запуск авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Некорректную работу штатной охранной системы связывают с так называемыми глушилками связи, которые влияют на радиомодуль и ключ автомобиля. Некоторые владельцы машин не исключают, что это происходит из-за действий автопроизводителя. Правда, проблему довольно быстро можно решить, рассказал владелец Porsche и автосервиса Krasava59 в Перми Дмитрий Ильиных: «Чуть больше месяца прошло с момента блокировки автомобилей. За все это время к нам обратились человек пять с этой же проблемой с Porsche Cayenne. Программно отшивать блок VTS мы не стали, просто отключили его полностью, и никаких последствий не было, все работает в штатном режиме. А кто просто отключал аккумулятор, только на короткое время забывал об этой проблеме. Зачем заблокировали автомобили и кто, остается тайной, покрытой мраком».

Отключить штатную сигнализацию у автомобилей ушедших брендов можно за 15-20 тыс. руб. Перепрошить блок телематики стоит уже 60-70 тыс. руб. Чтобы машина не обменивалась данными с серверами производителя и не подгружала обновления, которые не поддерживаются в России, ей делают «прописку» в одной из соседних стран, не находящихся под санкциями, поделился руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин: «Такие случаи действительно происходят. Всё решается в первую очередь перепрошивкой автомобиля. А так наши местные Кулибины уже давным-давно научились обходить систему и BMW, и Porsche. Как правило, просто создаются зеркальные аккаунты. При этом часть функционала по клиентскому сервису, конечно, урезается. Ну а так машина ездит, никаких проблем особых нет. Историю с блокировкой нельзя назвать массовой. Первые подобные инциденты случились с автомобилями Mercedes-Benz. Их тогда перепрошили, где было возможно разблокировать — разблокировали. Каждый такой случай индивидуален, нужно разбираться».

По сообщениям Telegram-каналов, в январе проблемы с блокировкой возникли также у владельцев BMW. В сервисных центрах объясняют, что риск оказаться в такой же ситуации есть в том числе и у владельцев машин глобальных брендов китайской сборки, которые завезены в Россию неофициально.

Юлия Савина