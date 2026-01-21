Глава Звездного городка Баришевский решил покинуть пост

Глава подмосковного ЗАТО Звездный городок Евгений Баришевский решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Фото: @barishevsky

Фото: @barishevsky

«Этот шаг дался мне нелегко, ведь значительная часть моей трудовой жизни была посвящена служению этому уникальному муниципалитету при вашей поддержке»,— обратился господин Баришевский к местным жителям.

Накануне стало известно о задержании главы Звездного городка. По обвинению в получении взятки его отправили под домашний арест. По версии следствия, 16 января местный предприниматель дал Евгению Баришевскому взятку в 365 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении контракта по благоустройству дошкольного учреждения. Также господин Баришевский должен был обеспечить беспрепятственную приемку работ.

Евгений Баришевский возглавлял Звездный городок с 2017 года. В 2014–2016 годах был главой администрации Орехово-Зуева. Дважды избирался в состав областной Думы. Работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.