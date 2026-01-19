Бюджет на пять с плюсом

Федеральный бюджет 2025 года закрыт с дефицитом в 2,6% ВВП, что соответствует осенним ожиданиям властей, но в пять раз больше, чем закладывалось изначально. На фоне проседания как нефтегазовых, так и прочих доходов Минфину в последние месяцы года удавалось сдерживать расходы, и традиционный декабрьский «бюджетный навес», по предварительным данным ведомства, получился весьма умеренным. К достижениям в целом достаточно тяжелого бюджетного года можно отнести и сбережение средств Фонда национального благосостояния: в отличие от трех предыдущих лет, в 2025-м для покрытия дефицита они не использовались.

Доходы федерального бюджета по итогам 2025 года составили 37,3 трлн руб., расходы — 42,9 трлн руб., сообщил в понедельник, 19 января, Минфин. В результате дефицит, таким образом, сложился в размере 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП.

Изначально закон о бюджете-2025 был принят с куда меньшим отставанием доходов от расходов — 0,5% ВВП. Но затем в результате его первой, июньской правки из-за сокращения ожидаемых нефтегазовых доходов планируемый дефицит был увеличен более чем втрое — до 1,7%.

Вторая, ноябрьская правка увеличила этот показатель уже до 2,6% ВВП. И в тот раз были сокращены уже ожидаемые ненефтегазовые поступления из-за замедления прироста экономики вследствие охлаждения внутреннего спроса.

Такой уровень дефицита, судя по предварительным данным Минфина, по итогам 2025-го и сложился. Закрывалась бюджетная дыра в основном внутренними заимствованиями. Средства Фонда национального благосостояния, в отличие от трех предыдущих лет, для покрытия дефицита в 2025-м не использовались: власти решили поберечь этот резерв.

Дефицит в 2,6% ВВП не выглядит критическим уровнем, но в сравнении с предыдущими годами цифра достаточно велика. 2024-й был закрыт с дефицитом в 1,7%, 2023-й —1,8% ВВП. За последние десять лет (2016–2025 годы) хуже показатель был только в пандемийном 2020-м — 3,8%, а до этого — в 2016 году, 3,4%.

В целом 2025 год сложился не совсем так, как планировал Минфин.

После существенного роста доходов и расходов в 2024 году (на 20% и 15% соответственно) в 2025-м планировалась некоторая нормализация: нулевой первичный структурный дефицит (баланс без учета расходов на обслуживание госдолга) и умеренный рост трат.

Но расходы в процессе исполнения росли, а первичный дефицит в итоге, по данным Минфина, составил 1,2% ВВП. Впрочем, он получился все же несколько лучшим, чем был в 2024-м (1,5%).

Доходная часть бюджета 2025 года в целом относительно 2024-го увеличилась на 1,6%. Весь этот скромный прирост обеспечен ненефтегазовыми поступлениями: они прибавили 12,6% год к году, составив 28,8 трлн руб. Главный вклад в эту часть доходов внес НДС (внутренний и при импорте), выросший за год на 7,7%, до 14,6 трлн руб. (это половина всех ненефтегазовых поступлений).

Вторая часть доходов бюджета — налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа — весь год выглядела куда слабее. В итоге минус 23,8% к 2024 году (собрано 8,5 трлн руб.). Объяснение — снижение цены на нефть Urals на фоне укрепления рубля. И к концу года ситуация со стоимостью российской нефти только ухудшилась. Из-за выросших на фоне расширения дисконтов к эталонным котировкам (вплоть до $28 за баррель) определяемая Минэкономики для налоговых целей стоимость барреля Urals в ноябре составляла $44,9 против $63,5 годом ранее (речь о ноябре, потому что компании в декабре рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). В декабре же, как сообщило ведомство 13 января, она упала еще ниже — до $39,2 за баррель. В среднем же за 2025 год, как следует из помесячных данных ведомства, расчетная цена Urals сложилась на уровне $55,6 за баррель против $67,9 в 2024-м (см. график). При верстке бюджета-2025 в него закладывался заметно больший прогнозный показатель — $69,7 за баррель.

Расходы федерального бюджета по итогам минувшего года увеличились больше, чем доходы,— на 6,8%.

При этом темпы прироста трат в течение года стремительно сокращались: по итогам первого квартала они составляли 24,5% к сопоставимому периоду, по итогам полугодия — 20,2%, по итогам трех кварталов — 19,5%. То есть после ускоренного финансирования расходов, связанного с оперативным заключением контрактов и выплатой авансов в начале года, далее они росли весьма умеренно.

В результате в декабре традиционный «бюджетный навес» (когда в конце года осваивается значительная часть финансирования) на этот раз был менее значительным: Минфину удалось сделать расходование средств более ритмичным. В последний месяц года, как следует из сопоставления данных ведомства за 11 и 12 месяцев, было потрачено 5,75 трлн руб., что лишь в 1,6 раза выше среднемесячного значения (в прежние годы превышение могло быть и трехкратным, в декабре 2024-го было потрачено 7,14 трлн руб.).

Вадим Вислогузов