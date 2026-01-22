Ритейлеры нашли баланс

В 2026 году количество открытий магазинов новых локальных и иностранных брендов в целом по России может увеличиться на 5% год к году, до 45 новых марок. Это близко к показателю 2025 год (43), но почти на треть меньше, чем в 2024-м — 62. Сложившаяся экономическая конъюнктура и высокая конкуренция замедляют выход на рынок новых ритейлеров — сейчас новые бренды предпочитают осваивать онлайн-сегмент.

По итогам 2026 года в России может появиться 45 новых российских и зарубежных брендов — это на 5% больше год к году, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers. Небольшой прирост показателя может сигнализировать о стабилизации российского рынка ритейла после спада в 2025 году, когда число компаний, открывших свои магазины, напротив, сократилось на треть год к году, по данным исследования.

Еще одним признаком перехода из турбулентной фазы в более стабильную станет сокращение числа ушедших из РФ брендов. По прогнозам Nikoliers, в 2026 году российский рынок могут покинуть 16 марок — на 41% меньше, чем годом ранее. Ранее ритейлерам, стремительно выходившим на российский рынок в период ухода крупных международных компаний, приходилось массово прекращать свою деятельность из-за роста убытков вследствие непроработанных планов по развитию, говорит руководитель направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова.

Сейчас российские компании стали более осторожны: число локальных ритейлеров, планирующих открытие в этом году, может сократиться на 11% год к году, до 25 новых марок.

Новые бренды сталкиваются с высокой стоимостью и дефицитом качественных торговых площадей, отмечает замруководителя департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Вакантность в торгцентрах Москвы сейчас составляет около 10%, однако в ключевых локациях этот показатель ниже, говорят опрошенные “Ъ” консультанты. Дополнительное давление, по словам Юлии Кузнецовой, оказывает по-прежнему дорогое заемное финансирование, ограничивающее возможности для инвестиций в экспансию и развитие.

Не вселяет уверенности только вышедшим на рынок ритейлерам и обостренная конкуренция с крупными российскими марками, уже освоившими ключевые ниши, которые освободились после ухода международных компаний, считает старший директор консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева. Из-за сложившейся конъюнктуры многие новые бренды предпочитают развиваться только в онлайн-формате, а марки, уже открывшие физические магазины, частично сокращают свои точки в рамках оптимизации.

В то же время иностранные ритейлеры, напротив, активнее выходят на российский рынок: к концу 2026 года откроют свои магазины 20 зарубежных брендов, показатель увеличится на 33% год к году, уточняют в Nikoliers.

Основными драйверами роста показателя, по мнению Юлии Кузнецовой, являются стабилизация потребительского спроса и адаптация логистических цепочек. Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева обращает внимание на то, что большинство российских потребителей предпочитает продукцию иностранных брендов, нежели российских.

Для многих азиатских и ближневосточных компаний Россия стала одним из приоритетных регионов для развития в условиях замедленного спроса в других регионах, отмечает госпожа Кузнецова. Кроме того, по ее словам, конкуренция на российском рынке в премиальном и среднем ценовых сегментах заметно снижена, открывая больше возможностей для зарубежных брендов.

София Мешкова