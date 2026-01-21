Никита Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ

Нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters, Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters, Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

У победителей отметились Энтони Сирелли и Джейк Гюнцель, дубль на счету Брэндона Хэйгла. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска. Единственную шайбу в составе «Сан-Хосе» забросил Тайлер Тоффоли. Вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров сделал 16 спасений.

Всего в текущем сезоне Никита Кучеров набрал 73 очка (24 гола+49 передач) в 44 матчах. Он вышел на третье место в гонке бомбардиров текущего сезона, обогнав Маклина Селебрини из «Сан-Хосе». Лидирует канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон, на счету которого 85 (38+47) очков в 47 играх. Вторым идет его соотечественник форвард Коннор Макдэвид, представляющий «Эдмонтон Ойлерс». Он набрал 85 (30+55) баллов за 51 встречу.

«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 66 очков в 48 матчах. «Сан-Хосе» с 53 баллами по итогам 49 встреч занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе.

Таисия Орлова