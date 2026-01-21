Okko купил эксклюзивные права на показ Олимпиады-2026

Okko купил эксклюзивные права на показ зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра. Последний раз официальная трансляция Олимпиады в России проводилась в 2022 году.

«Впервые в России стриминговый сервис покажет Олимпиаду полностью и эксклюзивно»,— уточнила пресс-служба. На платформе будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования игр. Смотреть трансляции можно будет в прямом эфире, а также в записи на любом устройстве.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Официальные приглашения от МОК получили пятеро россиян. Это фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все спортсмены подтвердили участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).