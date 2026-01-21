С аэропорта Тобольска взыскали 39,4 млн рублей за столкновение самолета с птицей

Арбитражный суд Тюменской области взыскал с ООО «Аэропорт Тобольск» 39,4 млн руб. в пользу авиакомпании «Россия» за столкновение самолета Superjet 100 с птицей, следует из решения в картотеке судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Авиакомпания подала иск в сентябре 2023 года, указав, что инцидент произошел в зоне орнитологической ответственности аэропорта. Перед обращением в суд компания направила претензию, однако досудебное урегулирование не было достигнуто.

В апреле 2023 года самолет «России» не смог выполнять рейс из Тобольска (Тюменская область) в Санкт-Петербург из-за возможного столкновения с птицами, которые попали в двигатель. После взлета экипаж решил вернуться на аэродром вылета. На борту находилось 73 пассажира, в том числе пять детей. Посадка прошла благополучно.

Ирина Пичурина