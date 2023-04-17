Самолет не смогу вылететь из Тобольска в Санкт-Петербург из-за столкновения с птицами

Самолет авиакомпании «Россия» не смог выполнять рейс из Тобольска в Санкт-Петербурга из-за возможного столкновения с птицами, которые попали в двигатель. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что после взлета экипаж решил вернуться на аэродром вылета.

На борту находилось 73 пассажира, в том числе пять детей. Посадка прошла благополучно.

Сейчас самолет отстранен от полетов. Пассажиры рейса смогли улететь на резервном судне.

Тюменской транспортной прокуратурой проводятся мероприятия, по результатам которых будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте