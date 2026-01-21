Мэрия Копенгагена пока не применяла на практике угрозу изъятия земли посольства РФ

Мэрия Копенгагена пока не предпринимала практических шагов по изъятию территорий, выделенных под здания российского посольства в городе. Дискуссия об этом велась в датских СМИ в 2024 году, пояснила дипмиссия РФ в стране.

«Тогда Йенс-Кристиан Люткен, заместитель мэра Копенгагена, заявил о заинтересованности городских властей лишить посольство земельного участка посредством его обратного выкупа по минимальной стоимости»,— напомнили «РИА Новости» в посольстве.

В дипмиссии обратили внимание, что между Москвой и Копенгагеном продолжает действовать соглашение 1982 года об условиях взаимного размещения посольств в обеих столицах. Собеседники агентства указали на недопустимость и противоречивый характер подобных посягательств Дании.

Накануне посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что власти страны грозятся изъять земли посольства РФ в Копенгагене. По его словам, датское правительство уже сократило численность дипмиссии, прекратив работу торгпредства и ограничив деятельность Российского центра науки и культуры.