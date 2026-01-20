Посол в Дании заявил об угрозах страны забрать землю под здания дипмиссии РФ

Власти Дании угрожают изъятием участков территории, на которых расположены здания российского посольства в Копенгагене. Об этом заявил посол РФ Владимир Барбин в интервью ТАСС.

По словам господина Барбина, датское правительство уже сократило численность дипмиссии, прекратив работу торгпредства и ограничив деятельность Российского центра науки и культуры. Он отметил, что деятельность посольства ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады.

Крайне осложнены практические вопросы, уточнил дипломат. Среди них — получение и продление аккредитации для сотрудников, доступ к банковским услугам, проведение ремонтных работ и техническое обслуживание инженерного оборудования. Владимир Барбин также обеспокоен тем, что политика Дании способствует конфронтации и мешает урегулированию конфликта на Украине.