За хищение 13 млн рублей у сирот жительница Омска осудили на 6 лет

Куйбышевский райсуд Омска вынес приговор в отношении местной жительницы по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с выплатами инвалидам из числа детей-сирот. Подсудимой назначили шесть лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурантка дела под предлогом оказания помощи знакомилась с имеющими врожденные психические заболевания воспитанниками учреждений. Злоумышленница покупала сиротам продукты питания, одежду, обеспечивая их проживание после выпуска из интернатов в съемной квартире.

Мошенница получала доступ к банковским счетам сирот, после чего похищала их денежные средства. В период с января 2017-го по декабрь 2023 года, считают правоохранители, она таким образом завладела 13 млн руб.

Александра Стрелкова