«Расслабились за тучные годы»

В Давосе завершился первый день Всемирного экономического форума. На этом фоне Европа пытается добиться от президента США, чтобы он оказался от планов по поглощению Гренландии. В частности, ее представители угрожают бойкотировать последние инициативы Дональда Трампа. Тема Украины между тем отошла на второй план. Как сообщается, президент Владимир Зеленский в Швейцарию ехать отказался. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от форума судьбоносных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, возможно, будущий президент Соединенных Штатов от Демократической партии на полях форума в Давосе назвал европейцев «жалкими». По его словам, нельзя унижаться, заигрывать и пытаться всячески умаслить Дональда Трампа. Последнего он охарактеризовал словом «тираннозавр», отметив, что тот понимает только силу. Политика умиротворения в случае нынешнего главы Белого дома не работает. В качестве примера губернатор-демократ назвал, естественно, себя и свой штат, который успешно противостоит попыткам диктата из Вашингтона и ничего не боится. Мы не будем комментировать американскую политику, однако все-таки нужно признать, что господин Ньюсом недалек от истины. Европа действительно слаба, а слабых, как известно, бьют. Это аксиома не нуждается в доказательстве. Чем больше заискиваешь, тем больше садятся на голову. Это закон жизни.

Тем временем Дональд Трамп отмечает первую годовщину своего второго по счету президентства. Размещает красочные картинки в социальных сетях с этюдами о покорении Гренландии и Канады, а также грозит оппонентам страшными последствиями за неподчинение. На Всемирном экономическом форуме в Давосе готовится учреждение Совета мира. Цели у проекта самые что ни на есть амбициозные, вплоть до создания альтернативы ООН. Но пока задача более приземленная — определить будущее сектора Газа. Приглашены чуть ли не все страны мира. Однако официально присоединились пока что немногие. Среди таковых, в частности, Александр Лукашенко. Он официально под телекамерами подписал соответствующую бумагу. При этом президент Белоруссии признал, что сектору Газа он особенно помочь не может, но надеется в будущем вразумить Украину.

Россию тоже пригласили, но в Москве пока изучают суть вопроса. А вот указанная выше Европа, похоже, намерена устроить демарш. Тон задал Эмманюэль Макрон, который по причине проблем с глазом, выступал на форуме в эффектных темных очках. Президент Франции призывал к той самой жесткости, говорил о наступлении «эры борьбы без правил». Премьер Великобритании Кир Стармер, как и лидер Пятой республики, также подумывает отказаться от вступления в Совет мира. Но пока, судя по всему, оба политика окончательного решения не приняли.

Все происходящее подтверждает простое правило — прежде чем разрушить старый мир, желательно, по крайней мере, создать альтернативу. В противном случае есть риск, что будет еще хуже. Примеров тому в истории достаточно. Есть угроза, что возникнет хаос в мировом масштабе.

И другой аспект. Вернемся к высказываниям губернатора Ньюсома: если лидер, пусть даже самой большой и сильной страны, провозглашает себя царем всея Земли, а другие мало того что не возражают, но даже пытаются щедрыми посулами выторговать для себя лучшее место в новой вертикали, то это явно не то, к чему нужно стремиться. Нет в мире больше центра и нет сильных политиков, нет правых и левых, все смешалось. Расслабились за тучные годы, вот и пришла расплата. Видно, придется принимать жесткие решения, хоть и очень не хочется. Так что нынче в Давосе не до экономики, судьбы мира решаются

Дмитрий Дризе