«Расслабились за тучные годы»

Дмитрий Дризе — об итогах первого дня форума в Давосе

В Давосе завершился первый день Всемирного экономического форума. На этом фоне Европа пытается добиться от президента США, чтобы он оказался от планов по поглощению Гренландии. В частности, ее представители угрожают бойкотировать последние инициативы Дональда Трампа. Тема Украины между тем отошла на второй план. Как сообщается, президент Владимир Зеленский в Швейцарию ехать отказался. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от форума судьбоносных решений.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, возможно, будущий президент Соединенных Штатов от Демократической партии на полях форума в Давосе назвал европейцев «жалкими». По его словам, нельзя унижаться, заигрывать и пытаться всячески умаслить Дональда Трампа. Последнего он охарактеризовал словом «тираннозавр», отметив, что тот понимает только силу. Политика умиротворения в случае нынешнего главы Белого дома не работает. В качестве примера губернатор-демократ назвал, естественно, себя и свой штат, который успешно противостоит попыткам диктата из Вашингтона и ничего не боится. Мы не будем комментировать американскую политику, однако все-таки нужно признать, что господин Ньюсом недалек от истины. Европа действительно слаба, а слабых, как известно, бьют. Это аксиома не нуждается в доказательстве. Чем больше заискиваешь, тем больше садятся на голову. Это закон жизни.

Как ВЭФ стал всемирным скандалом

Тем временем Дональд Трамп отмечает первую годовщину своего второго по счету президентства. Размещает красочные картинки в социальных сетях с этюдами о покорении Гренландии и Канады, а также грозит оппонентам страшными последствиями за неподчинение. На Всемирном экономическом форуме в Давосе готовится учреждение Совета мира. Цели у проекта самые что ни на есть амбициозные, вплоть до создания альтернативы ООН. Но пока задача более приземленная — определить будущее сектора Газа. Приглашены чуть ли не все страны мира. Однако официально присоединились пока что немногие. Среди таковых, в частности, Александр Лукашенко. Он официально под телекамерами подписал соответствующую бумагу. При этом президент Белоруссии признал, что сектору Газа он особенно помочь не может, но надеется в будущем вразумить Украину.

«Совету мира» будет мало Газы

Россию тоже пригласили, но в Москве пока изучают суть вопроса. А вот указанная выше Европа, похоже, намерена устроить демарш. Тон задал Эмманюэль Макрон, который по причине проблем с глазом, выступал на форуме в эффектных темных очках. Президент Франции призывал к той самой жесткости, говорил о наступлении «эры борьбы без правил». Премьер Великобритании Кир Стармер, как и лидер Пятой республики, также подумывает отказаться от вступления в Совет мира. Но пока, судя по всему, оба политика окончательного решения не приняли.

Все происходящее подтверждает простое правило — прежде чем разрушить старый мир, желательно, по крайней мере, создать альтернативу. В противном случае есть риск, что будет еще хуже. Примеров тому в истории достаточно. Есть угроза, что возникнет хаос в мировом масштабе.

И другой аспект. Вернемся к высказываниям губернатора Ньюсома: если лидер, пусть даже самой большой и сильной страны, провозглашает себя царем всея Земли, а другие мало того что не возражают, но даже пытаются щедрыми посулами выторговать для себя лучшее место в новой вертикали, то это явно не то, к чему нужно стремиться. Нет в мире больше центра и нет сильных политиков, нет правых и левых, все смешалось. Расслабились за тучные годы, вот и пришла расплата. Видно, придется принимать жесткие решения, хоть и очень не хочется. Так что нынче в Давосе не до экономики, судьбы мира решаются

Дмитрий Дризе

