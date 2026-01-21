Екатеринбургским депутатам будут компенсировать 52,7 тыс. расходов в месяц

Депутаты комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы одобрили решение о сохранении компенсации деятельности депутатов ЕГД в размере 62 тыс. руб. С учетом НДФЛ сумма будет составлять 52,7 тыс. руб. ежемесячно — это на 5,4% больше, чем в 2009 году, следует из слов председателя комиссии Дмитрия Сергина.

Господин Сергин добавил, что средства компенсации идут на работу депутата в округе, а не «в карман». Несмотря на это сейчас они облагаются налогом как доход. В 2009 году, по словам председателя комиссии, сумма компенсации составляла 50 тыс. руб. и не облагалась НДФЛ.

«Предложения об индексации были, но финансовый департамент администрации четко дал понять, что эта статья в 2026 на областном и на федеральном уровне не подлежала индексации. В прошлом году была индексация на 4%»,— сказал зампредседателя городской думы Михаил Матвеев.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев высказался о том, что, по его мнению, отсутствие индексации компенсаций деятельности депутатам на вышестоящих уровнях не должно служить аргументом для решений на уровне Екатеринбурга. «По какой методике рассчитывали эту сумму? Такое ощущение, что привязывали к средней заработной плате. Давайте будем руководствоваться не тем, что для себя принимали вышестоящие органы, а существующей методикой»,— заметил господин Киселев.

Депутаты поддержали заявление коллеги, однако единогласно поддержали вопрос. Его рассмотрят на ближайшем заседании думы.

Напомним, в 2025 году на компенсацию расходов, связанных с депутатской деятельностью, из бюджета потратили 24,1 млн руб. На содержание и обеспечение деятельности председателя думы Анны Гурарий направили 6,4 млн руб., на работу первого вице-спикера Михаила Матвеева — 5,1 млн руб.

Анна Капустина