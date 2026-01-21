Теплоснабжение в домах Карабаша планируют восстановить после обеда

В Карабаше подрядчики продолжают ликвидировать аварию, из-за которой более 30 домов остались без тепла. Ориентировочно работы закончат к 14 часам 21 января, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

На месте прорыва трубы на улице Металлургов работают три бригады ООО «Перспектива», а также сотрудники МЧС из Карабаша, Троицка и Каслей — всего 29 человек и 10 единиц техники. В школах №2 и №4 организованы пункты временного размещения.

Авария произошла утром 21 января. Во время запуска отопления прорвало трубопровод. Без тепла и горячей воды в морозы остались 32 многоквартирных дома, школа, детский сад и другие социальные объекты. Ситуацию на контроле держат региональное министерство ЖКХ и прокуратура Карабаша.

Виталина Ярховска