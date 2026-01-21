В Карабаше 30 домов остались без тепла в морозы

Исполняющий обязанности прокурора Карабаша выехал на место коммунальной аварии, оставившей без тепла более 30 зданий в двух районах города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным СМИ, утром 21 января при запуске системы отопления на улице Металлургов прорвало трубопровод. Более 30 многоквартирных домов, школа, детский сад и другие социальные объекты остались без тепла в морозы, подчеркивают в прокуратуре. Устранением аварии занимается ООО «Перспектива», ситуацию надзорное ведомство поставило на контроль. После проверки прокуратура оценит действия сотрудников на предмет своевременности и полноты принятых мер.

Виталина Ярховска