В Барнауле суд назначил 10 лет колонии военному, убившему свою жену

К десяти годам колонии строгого режима приговорили военнослужащего из Барнаула (Алтайский край) Сергея Барабанщикова, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, 1 апреля 2025 года военный избил супругу, считая, что она плохо ведет хозяйство и злоупотребляет спиртным. Затем он выпорол жену ремнем и задушил.

Военного задержали. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Илья Николаев