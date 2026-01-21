Директора управляющей компании осудят в Красноярске за хищение 4 млн рублей

В Красноярске в отношении директора ООО «УК "Содружество-Сервис"» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование поставлено на контроль краевой прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 2023-го по 2024 год фигурант дела отвечал за управление многоквартирными домами на ул. 3 Августа и ул. Воронова в Красноярске. Злоумышленник, считают правоохранители, через свою бизнес-карту имел доступ к счетам компании, на которые поступали платежи за обслуживание домов.

В 2023 году директор организации таким образом снял 3,5 млн руб., из которых впоследствии вернул только 800 тыс. руб. В 2024 году он снял еще 2,7 млн руб., из которых вернул 1,2 млн руб. Суммарный ущерб от действий мошенника следствие оценивает в 4,1 млн руб. Эти средства ушли на покупки в магазинах спорттоваров и бытовой техники, ужины в кафе — в том числе в Сочи, а также на ремонт автомобилей, говорится в сообщении прокуратуры.

Александра Стрелкова