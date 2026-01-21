Сотни домов отключены от водоснабжения в Томске из-за аварии

Более 700 домов остались без централизованного водоснабжения в Томске из-за повреждения водовода. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона, которая проводит проверку обстоятельств аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Авария на сетях водоснабжения произошла в районе ул. Сибирской. На время ремонтных работ организован подвоз воды жителям отключенных домов. Кроме того, пришлось изменить один из автобусных маршрутов.

«В ходе проверки прокуратура Советского района г. Томска оценит соблюдение прав местных жителей на качественное водоснабжение. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений»,— рассказали в облпрокуратуре.

Валерий Лавский