Аэропорт Пулково в новогодние праздники принял более 700 тысяч пассажиров

Свыше 705 тыс. человек обслужил петербургский аэропорт Пулково. Это на 7% больше, за соответствующий период 2025 года, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 31 декабря по 11 января воздушная гавань обслужила 5400 рейсов. Чаще всего пассажиры летали в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань. Среди зарубежных направлений популярными были Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх, Минск и Ереван.

«Рекордный пассажиропоток в новогодние праздники стал результатом слаженной и ответственной работы всех служб аэропорта Пулково. В период интенсивных снегопадов были приняты меры по обеспечению бесперебойной работы воздушной гавани: аэропорт функционировал в усиленном режиме 24/7, была задействована дополнительная техника и персонал, усилена координация наземных, авиационных и экстренных служб»,— заявил врио председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

За новогодние каникулы Петербург посетили 1,3 млн туристов. Общественным транспортом воспользовались более 34 млн раз.

Татьяна Титаева