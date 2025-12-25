Участников СВО из Свердловской области освободят от налога на транспорт с января

Правительство Свердловской области в ходе заседания расширило меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

С 1 января участники СВО, включая ветеранов боевых действий, и члены их семей будут полностью освобождены от уплаты налога на транспорт с любой мощностью двигателя. Льгота распространяется на всех, кто был в зоне спецоперации в 2022 году и позднее. Женам погибших участников спецоперации будет предоставлен приоритет при получении социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. Для участия в программе один из супругов должен постоянно проживать на территории Свердловской области не менее семи лет.

В календаре памятных дат Свердловской области появится День ветеранов боевых действий, который будет отмечаться ежегодно 1 июля, который ранее отмечался неофициально. «Считаю правильным зафиксировать эту дату для сохранения нашей истории, для чествования наших свердловских бойцов, чьи подвиги, как и подвиги героических предков, не имеют срока давности»,— заявил Денис Паслер.

Ранее губернатор сообщил, что с начала 2026 года участникам СВО и членам их семей снизят арендную плату за землю в 10 раз.

Ирина Пичурина