Трамп уверен, что Бог гордится проделанной им работой

Президент США Дональд Трамп считает, что Бог гордится проделанной им работой. Такой вывод он сделал после первого года своего второго президентского срока.

«Бог очень гордится проделанной мной работой… Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент»,— заявил господин Трамп во время брифинга в Белом доме (трансляция выступления велась на YouTube). Среди людей, которые находятся под защитой США, глава государства назвал «многих, кого убивают», в том числе христиан и евреев.

Дональд Трамп убежден, что работой его администрации также гордится множество людей. По словам президента США, даже те, кто его «подсознательно недолюбливает», считают первый год его правления невероятным.

Инаугурация Дональда Трампа прошла год назад — 20 января 2025 года.