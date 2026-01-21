Экспорт сельхозпродукции из Красноярского края упал на 28% в 2025 году

С территории Красноярского края в 2025 году было отправлено за рубеж 248,1 тыс. т зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 28% меньше, чем годом ранее, следует из данных Управления Россельхознадзора по региону.

Основной объем экспорта в 2025 году пришелся на рапс — 76,3 тыс. т, овес — 45,5 тыс. т, пшеницу — 41 тыс. т, ячмень — 21,7 тыс. т и горох — 22,5 тыс. т. В 2024 году больше всего край экспортировал пшеницы (123,6 тыс. т), рапса (78,1 тыс. т) и овса (45,6 тыс. т).

Значительная доля красноярского зерна и семян рапса была экспортирована в Беларусь (75,2 тыс. т рапса), Китай (88,2 тыс. т зерна, 22,5 тыс. т гороха, 5,1 тыс. т гречихи и 1,3 тыс. т семян льна) и Монголию (12,2 тыс. т зерна). В 2024 году в топ-3 стран потребителей сельхозпродукции региона вошли Китай (102,3 тыс. т зерна, 52,2 тыс. т рапса, 5,8 тыс. т семян льна и 25,2 тыс. т гороха), Монголия (50,9 тыс. т зерна и 0,1 тыс. т гороха) и Казахстан (37,1 тыс. т зерна и 4,2 тыс. т рапса).

Внутри страны основными регионами поставки зерна из Красноярского края стали: Калининградская область, Краснодарский и Приморский края. Год назад — Приморский и Алтайский края, Калининградская и Ленинградская области.

Всего Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2025 году проконтролировано более 2 млн т (+5%) сельхозпродукции.

Михаил Кичанов