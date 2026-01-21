Силы ПВО за ночь сбили над Россией 75 БПЛА

В период с 23:00 мск 20 января до 7:00 21 января средства ПВО уничтожили 45 беспилотников самолетного типа над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. По его данным, девять БПЛА сбили над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае в поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, в том числе боевая часть. Эвакуированы жильцы дома, в котором 177 квартир, территория оцеплена. В спортивной школе поселка открыт пункт временного размещения. Также два частных дома повреждено в Приморско-Ахтарске, никто не пострадал. В Орловской области нанесен «незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре», также повреждены несколько домовладений в Орле, а в нескольких домах города зафиксированы сбои в электро- и водоснабжении. В Ростовской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.