В праздники Свердловскую область посетили более 320 тыс. человек

В новогодние праздники поток туристов в Свердловской области превысил 320 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Рост пассажиропотока в начале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 10%, а спрос на поездки в Екатеринбург вырос на 22%.

Среди популярных направлений — горнолыжные курорты, где побывали около 100 тыс. человек, а также природные парки «Оленьи Ручьи» и «Бажовские места» — их посетили около 7 тыс. человек. В Верхотурье на рождественской ярмарке собралось более 2,6 тыс. гостей. Невьянский историко-архитектурный музей-заповедник принял 7 тыс. посетителей, а «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле — 3,8 тыс. Популярными у туристов были национальные маршруты «Демидовский» и «Императорский». Парк сказов в Арамили в новогодние каникулы посетило более 20 тыс. человек. Кроме того, активно проводились «теплые экскурсии» — короткие маршруты с остановками в кофейнях, музеях и библиотеках, сочетающие прогулки с дегустациями и лекциями.

«Так же, как гости нашего региона и уральцы, я предпочел активный отдых. С большим удовольствием провел пару дней в знакомых с детства местах. Зима только набирает обороты, поэтому продолжаем встречать любителей мороза и снега на Среднем Урале»,— поделился Денис Паслер.

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге за период с 31 декабря по 11 января обслужил более 273 тыс. пассажиров, что на 10% превышает показатели того же периода прошлого года. Было выполнено 2,1 тыс. рейсов (+5%).

Ирина Пичурина