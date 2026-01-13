Аэропорт Екатеринбурга в новогодние праздники обслужил более 273 тыс. пассажиров

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге за период с 31 декабря по 11 января обслужил более 273 тыс. пассажиров, что на 10% превышает показатели того же периода прошлого года. Было выполнено 2,1 тыс. рейсов (+5%), сообщили в пресс-службе Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Аэропорт также выполнял функции запасного аэродрома, приняв около десятка самолетов, которые приземлились из-за погодных условий или ограничений на полеты в пунктах назначения.

Всего за праздничный период было обработано более 1,6 тыс. тонн багажа. Пассажирам были доступны 80 направлений для путешествий.

В 2026 году правительство Свердловской области планирует направить 250 млн руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок. Это позволит снизить цены на билеты из Екатеринбурга в более чем 10 крупных российских городов. Также субсидирование рейсов из Екатеринбурга в города ЯНАО, ХМАО-Югры и Удмуртии обеспечат власти этих регионов.

Ирина Пичурина