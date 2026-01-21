Организатор и работники нелегального казино предстанут перед судом Красноярска

Красноярский суд рассмотрит уголовное дело организатора и девяти сотрудников нелегального казино, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, в январе 2024 года 41-летний красноярец организовал незаконный игорный бизнес. Он закупил игровые столы, наборы карт для игры в покер, фишки, предметы мебели, нанял двух администраторов и семь крупье.

Как рассказали участники расследования, в целях конспирации казино часто меняло адреса, переезжая с одной квартиры на другую. Новые игроки могли пройти только при условии поручительства действующих.

В феврале 2025 года полицейским удалось обнаружить нелегальное казино. В отношении его основателя и работников возбудили уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Илья Николаев