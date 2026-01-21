Алиев: Армения запросила транзит грузов в Россию через Азербайджан

Азербайджан получил от Армении запрос на предоставление транзитного коридора для перевозки грузов в Россию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ).

«Азербайджан снял все ограничения на перевозку грузов в Армению из Казахстана, из России, и теперь мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию. Таким образом, мы де-факто и в одностороннем порядке открыли коридоры»,— сказал азербайджанский президент (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас транспортировка осуществляется через Грузию. «Наступит день, когда армянские грузы будут проходить напрямую через территорию Азербайджана, и этот день не за горами»,— добавил господин Алиев.