Жена пловца Свечникова заявила о 100% сходстве найденного тела с ее мужем

Жена российского пловца Николая Свечникова заявила, что тело, найденное в Босфоре 20 января, похоже на ее мужа «на 100%». Как она рассказала РБК, ее не допустили к очному опознанию, только показали фотографии.

«Завтра с родителями поедем и уже сможем понять»,— сказала она.

29-летний спортсмен 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Активные поиски велись до октября, но найти пловца так и не удалось. 20 января стало известно об обнаружении тела у района Бебек на берегу Босфора. Генконсульство России в Стамбуле уточнило, что для установления личности необходимо провести ДНК-экспертизу.