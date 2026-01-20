Генконсульство РФ подтвердило информацию о найденном в Босфоре теле

Генконсульство России в Стамбуле подтвердило, что у района Бебек на берегу Босфора было найдено тело. Об этом в диппредставительстве сообщили ТАСС. В ведомстве отметили, что для установления личности необходимо провести ДНК-экспертизу.

«По предположению полиции, речь может идти об обнаружении тела пропавшего в заплыве спортсмена»,— сказали агентству в Генконсульстве. Речь идет о российском пловце Николае Свечникове. Он пропал в августе 2025 года, когда участвовал в заплыве в Стамбуле.

Сегодня IHA TV со ссылкой на морскую полицию сообщило, что в Босфорском проливе обнаружено тело неизвестного мужчины. Родственница Свечникова Алена Караман рассказала «РИА Новости», что его близких вызвали на опознание тела.

29-летний спортсмен участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. В соревновании участвовали еще 3 тыс. человек из 81 страны. К октябрю найти пловца так и не удалось, после чего активные поиски Свечникова прекратили. Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва и потребовала возбудить уголовное дело. Мать Свечникова также обещала награду в 500 тыс. лир (около 940 тыс. руб.) тому, кто предоставит новую информацию о ее сыне.