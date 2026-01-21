Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дело о драке хоккеистов с командой ФСБ дошло до суда спустя полтора года

29 декабря 2025 года в Биробиджанском районном суде начато рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье УК о хулиганстве в отношении шести хоккеистов любительской команды «Тафгай» в Еврейской автономной области.

Еще 30 марта 2024 года в турнирном матче за третье место Ночной хоккейной лиги сошлись две любительские команды — «Тафгай», состоящая из местных предпринимателей, и «Фантом», в составе которой играют сотрудники УФСБ. В какой-то момент игрок «Тафгая» толкнул участника «Фантома», а затем ударил его клюшкой. Вскоре в потасовку втянулись все игроки обеих команд.

Реакция судей была незамедлительной. В тот же вечер были дисквалифицированы шестеро игроков «Тафгая» — вратарь Антон Поляк, нападающие Иван Угрюмов, Александр Голенок, Валентин Крахмалев, Евгений Потаскуев и защитник Дмитрий Снитко, а также двое игроков «Фантома» — Артем Марсеев и Павел Анкудинов.

На этом история могла закончиться, но сразу после матча под административный арест на десять суток отправили нескольких хоккеистов «Тафгая». А 13 июня 2024 года по факту драки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Спустя полтора года уголовное дело активизировалось, участникам хоккейной команды «Тафгай» грозит лишение свободы до семи лет. Очередное судебное заседание назначено на 23 января.

Дарья Балобанова, Биробиджан

