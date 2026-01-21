Bloomberg: Трамп сможет возглавлять «Совет мира» после отставки с поста президента

Президент США Дональд Трамп может сохранить за собой пост председателя созданного им «Совета мира» даже после окончания своего президентского срока. Он будет занимать должность до тех пор, пока сам не подаст в отставку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Статус председателя, согласно проекту устава организации, даст Дональду Трампу право утверждать все решения совета, которые будут приниматься большинством голосов. Кроме того, в документе предполагается, что он будет распоряжаться средствами организации.

16 января Дональд Трамп объявил о создании новой международной структуры — «Совета мира». Он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа, однако президент США говорит и о «содействии миру» в других регионах, затронутых конфликтами.

О том, как устроен «Совет мира» — в материале «Ъ».