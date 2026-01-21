1,2 тысячи барабанщиков сыграли в Рио-де-Жанейро, чтобы побить мировой рекорд

Более тысячи барабанщиков Рио-де-Жанейро одновременно сыграли на пляже Копакабана, чтобы побить мировой рекорд по крупнейшему ансамблю ударных инструментов. Об этом сообщает Globo.com.

Всего в ансамбле участвовало 1,2 тыс. музыкантов из 12 основных школ самбы. На церемонии присутствовали аудиторы Книги рекордов Гиннесса, передает «РИА Новости». Барабанщики играли 20 минут, исполняя классические произведения самбы. Дирижировал перкуссионистами известный бразильский музыкант Негинью да Бейжа-Флор.

Предыдущий рекорд, также принадлежавший Бразилии, был установлен в январе 2019 года. Тогда 1010 музыкантов выступили в Сан-Висенте штата Сан-Паулу.