В Волгоградской области ночью во вторник будет мороз до 25 градусов

В Волгоградской области продолжается сильное похолодание. МЧС предупредило о сильном гололеде в шести районах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Синоптики волгоградского ЦГМС обещают 20 января в области местами небольшой, умеренный снег. На дорогах Жирновского, Котовского, Камышинского, Старополтавского, Николаевского и Палласовского районов ожидается сильный гололед. Ночью будет -20...-15°С (при прояснении до -25°С), днем -13...-8°С. Ветер западный — скорость 6–11 м/с.

В Волгограде -17...-8°С (Gismeteo). Ветер западный, северо-западный — скорость 2–4 м/с, порывы до семи. Переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег.

Дарья Васенина