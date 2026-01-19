В Волгоградской области ночью во вторник будет мороз до 25 градусов
В Волгоградской области продолжается сильное похолодание. МЧС предупредило о сильном гололеде в шести районах региона.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Синоптики волгоградского ЦГМС обещают 20 января в области местами небольшой, умеренный снег. На дорогах Жирновского, Котовского, Камышинского, Старополтавского, Николаевского и Палласовского районов ожидается сильный гололед. Ночью будет -20...-15°С (при прояснении до -25°С), днем -13...-8°С. Ветер западный — скорость 6–11 м/с.
В Волгограде -17...-8°С (Gismeteo). Ветер западный, северо-западный — скорость 2–4 м/с, порывы до семи. Переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег.