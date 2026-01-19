Морозы ушли из Пензенской области

В Пензенской области резко потеплело. В региональном МЧС не ожидают опасных или неблагоприятных погодных явлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сгенерировано нейросетью Фото: Сгенерировано нейросетью

По данным Приволжского УГМС, 20 января в Пензенской области -13...-8°С ночью и -9...-4°С днем. Ветер западный — скорость 5–10 м/с. Облачно, небольшой снег. МЧС предупреждает о возможных обрывах ЛЭП из-за изношенности сетей.

В Пензе ожидается -11...-9°С ночью и -7...-5°С днем. Ветер западный, 5–10 м/с. Облачно, небольшой снег.

Дарья Васенина