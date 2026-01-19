Сильный туман будет 20 января в Саратовской области

Мороз закончился в Саратовской области. О сильном тумане саратовцев предупредило региональное МЧС.

По данным Приволжского УГМС, 20 января в Саратовской области ожидается туман с видимостью 500–1000 м и гололедица на дорогах. Высока вероятность возникновения аварий ЖКХ и ДТП. Спасатели напоминают участникам дорожного движения о необходимости быть осторожными.

Синоптики обещают сегодня в области температуру -14...-9°С ночью и -11...-6°С днем. Ветер западный — скорость 3–8 м/с. Возможен небольшой снег.

В Саратове прогнозируют температуру -12...-10°С ночью и -11...-6°С днем. Ветер западный, 3–8 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков, туман.

Дарья Васенина